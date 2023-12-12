Холодные игры- не для слабых: в Собинском районе прошла адреналиновая гонка на...

"Холодные игры"- не для слабых: в Собинском районе прошла адреналиновая гонка на внедорожниках"Холодные игры"- не для слабых. Состязания на "полном приводе" прошли в Собинском районе. Как друзья и зимнее бездорожье встретились лицом к лицу - расскажет Мария Платанюк.Адреналин и внедорожники: зимняя азартная формула. Преодоление препятствий, склонов и возвышенностей, путь по снегу приправленному грязью и стойкие минус 20. Всё в лучших традициях "Холодных игр".Трофи - рейды принимал Собинский район. Рельеф- важный критерий. Чтобы испытать себя, и конечно, верного полноприводного коня. Одним из главных организаторов гонок по морозному бездорожью стал клуб "4WD Владимир". Ребята регулярно проводят подобные состязания. Зимний джип-сезон- однозначно, для стойких телом и духом. Характер закаляется в прямом смысле слова. Пройти такую трассу- истинный экзамен. Порой машины "вязли", что называется "по уши". И на выручку, как это и положено в братстве джиперов, приходили другие участники.Алексей Родин, главный организатор "Холодных игр-2023" от 4WD Владимир:- Ребята занимаются тем, что они любят. Пытаются вытащить УАЗ, занимаются своим любимым делом.Трофи - рейды собрали самых активных представителей автоклубов, тех, кто ценит не только скорость, но и настоящую дружбу. Алексей Родин подчёркивает: "Холодные игры" ещё ни разу не стали гонкой за медалями и кубками. Это всегда встреча друзей. Тем и бесценна.Алексей Родин, главный организатор "Холодных игр-2023" от 4WD Владимир:- Это можно сказать, такая социальная форма отдыха, которая позволяет людям, которые много времени работают, выдохнуть, скинуть с себя какой-то стресс. Здоровым, спортивным именно темпе, духе, посоревноваться как друзья, без каких-то регалий.Прийти на помощь - действительно их главная- и, пожалуй, всесезонная традиция. В холода, морозы и сугробы рыцари на железных скакунах вызволяют из городского "бездорожья" автобусы и кареты скорой. К новому сезону спасения уже готовы. Добро - оно всегда на полном приводе. Что касается "Холодных игр" декабря, они длились весь световой день. А завершились салютом. Декабрьское небо над зимним лагерем джиперов раскрасили огни.Мария Платанюк, Ян Грызунов "Вести-Владимир".