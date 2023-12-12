Рукодельными игрушками украсят ёлку в ДК Молодёжи Владимира.

Юные владимирцы сделали более 100 новогодних игрушек для «Национальной ёлки». Рукодельными игрушками украсят ель в ДК Молодёжи Владимира.Данный проект – часть фестиваля «Многоликий Владимир». Мэрия города проводит его с ноября.Так, в создании работ участвовали владимирские детские сады и школы, различные творческие объединения и клубы. Целью этого было сделать как можно больше новогодних игрушек в стилистике разных народов страны. Победителей здесь нет, но авторов самых ярких творений наградят дипломами.