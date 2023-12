Юные жительницы Владимирской области завоевали короны самого крупного всероссийского конкурса...

Юные жительницы Владимирской области завоевали короны самого крупного всероссийского конкурса красоты и талантовБуквально на днях девочки вернулись во Владимирскую область с победой, триумфом и коронами победительниц! Но обо всем расскажем по порядку. В этом нам поможет - Виктория Селеметова - директор областных конкурсов красоты под брендом «Владимирская земля», основатель модельного агентства «Victory», первая «Вице-мисс Хрустальная корона России -2018» и «Миссис fashion crown of the world 2023».Что за детский конкурс такой – «MISS LITTLE WORLD - 2023»? Как проходил отбор? Что входило в подготовку девочек? И самое главное – какие титулы привезли красавицы из столицы в родные города – Ковров, Судогду и Владимир?«Это официальный и самый крупный детский всероссийский конкурс красоты и талантов…»Виктория Селеметова рассказала, что в этом году на национальном конкурсе красоты и талантов «MISS LITTLE WORLD» свои возможности демонстрировали 66 участниц со всей России в 5 категориях: Baby 3-5 лет, Little 6-8 лет, Teen 9-13 лет, Young 12-13 лет и Miss 14-17 лет.Важно понимать, что на Всероссийский конкурс могут ехать дети, прошедшие региональные (областные) конкурсы и действительно серьезную подготовку. Именно поэтому только девочки - финалистки «Юная Мисс Владимирская земля 2023» получили право представить наш регион в Москве.Так кто же завоевал победу? Пятилетняя Анастасия Леднёва из города Коврова стала «Мисс Russia World Mini, Гран-при».Десятилетняя Маргарита Лукьянова из Судогды завоевала титул «Мисс Russia World Teen».А пятнадцатилетняя Варвара Андрийчук из Коврова стала 1 вице-мисс «Russia World Miss».Корреспонденту ГТРК «Владимир» удалось пообщаться с победительницами и их родителями, выяснить - что они сами думают о победе в своих возрастных категориях? И какие новые вершины готовы покорять?«Бегут мурашки, когда вспоминаю этот трепетный и волнительный момент награждения…»Рассказывает Ксения Леднева – мама пятилетней Анастасии:- После получения титула Гран-при «Мисс kids» на областном конкурсе красоты «Юная Мисс Владимирская земля», директор Виктория Селеметова пригласила нас поучаствовать во Всероссийском конкурсе. И мы, не раздумывая, согласились. Нам было безумно интересно попробовать себя на Всероссийском конкурсе красоты. Показать, на что способна Настя. И конечно же, она, как любая девочка, мечтала о победе!- К конкурсам красоты наша семья относится с огромным интересом, считаем, что это бесценный опыт для девчонок, который дарит уверенность в себе. В дальнейшем это очень поможет и пригодится в жизни. Перед поездкой на конкурс Настя прошла обучение в школе моделей. Это и было основной подготовкой. Ведь главное на конкурсе - умение преподнести себя, держаться на сцене, правильно и красиво двигаться. Все это дала нам школе моделей. Ну, и, конечно, мы серьезно подошли к подбору костюмов на конкурс. Выбрали эффектный национальный наряд и шикарное вечернее платье.Это интересно!«Несмотря на свой юный возраст, Настя привыкла много трудиться. Кроме детского сада она посещает различные «кружки»: занимается плаванием, художественной гимнастикой, учится в музыкальной школе, поет в ансамбле народной песни. И на конкурсе она уже знала, что нужно собраться и постараться сделать все по максимуму. Настраивать дочку мы начали еще дома. У нас даже была шутка, что мы едем «в командировку» и нужно будет «поработать». Ну, а на конкурсе старались создать уже комфортную обстановку…»- На самом деле особых сложностей у нас не возникло. Как говорится: «Мы легкие на подъем!» Собрали чемоданы, сели и поехали. Если были какие-то организационные вопросы, то их с легкостью решали. На конкурсе было много девочек из разных уголков России, поэтому мы были рады новым знакомствам, совместным завтракам, приятному общению за ужином, интересным репетициям и просто классно проведенному времени!- Результатом мы очень довольны. Настя завоевала специальную номинацию «Королева бала mini», а также стала абсолютной победительной в своей возрастной категории, получив титул «Grand Prix Mini Miss Russia». Бегут мурашки, когда вспоминаю этот трепетный и волнительный момент награждения… Я стою за кулисами и смотрю как на сцене награждают мою маленькую звездочку. И тут меня переполняют эмоции - слёзы счастья и чувство гордости за своего ребёнка. Это самое ценное.«Можно считать это отдельным видом спорта!»Именно так считает мама десятилетней Маргариты Лукьяновой – Марина:- На Всероссийский конкурс красоты и таланта мы попали после победы на областном детском конкурсе «Юные мисс и мистер Владимирская земля - 2023». Я очень положительно отношусь к таким мероприятиям, тем более, что дочь сама захотела, поэтому решили - мы едем! К тому же с нами рядом была Виктория Селеметова, которая помогала по любым вопросам, работала с девочками в процессе, ставила выходы и правила «нюансы», очень поддерживала мам и детей.- Цель участия в конкурс красоты - это сам процесс, проверка себя на смелость, выдержку, внутреннюю силу. Это знакомства с новыми людьми из разных городов и даже стран. Это пропаганда личностного роста, семейных ценностей и др. Конкурсы красоты трансформируют сознание. Каждая девочка, девушка, женщина становится еще более уверенной в себе.- Готовились мы на протяжении месяца перед финалом. Дефиле, подготовка национального костюма и выхода в нем, «того самого» вечернего платья, репетиции творческого номера с хореографом. Это труд и старания, дисциплина. Можно считать это отдельным видом спорта! Самым сложным является ожидание, а также интрига - кто же займет призовые места? И даже несмотря на ранние подъёмы, репетиции на каблуках, пышные платья, душные гримерки - в этом есть своя прелесть и радость, которые ощутив, однажды, не сможешь забыть.- Я в своей жизни поучаствовала в 10 конкурсах красоты: от районного дошла до международного! Эта сфера - неотъемлемая часть нашей жизни. Теперь и дочка участвует, почему нет? Больше всего запомнились выход в национальном костюме и процесс награждения. Когда объявили, что Маргарита стала «MISS RUSSIA 2023 TEEN», она сияла от счастья! Ведь это награда за дисциплину, старания, артистичность, умение презентовать себя. Ну, а у меня хлынули слезы радости и гордости, ведь на финале дочь проявила себя на сцене очень артистично, хотя по натуре она – тихоня и очень застенчивая девочка.- Маргарита, безусловно, как и все, уставала на репетициях, ей хотелось спать при ранних подъемах, но все это в итоге дисциплинирует и закаляет. Теперь мы вспоминаем об этом лишь с улыбкой. Оно того стоило! Главный титул, шикарная корона, многочисленные подарки от спонсоров - косметика, аксессуары, будущая публикация в популярном журнале - все это оставило невероятные впечатления от финала.«Самым сложным для меня был – выход в вечернем платье…»15-летняя Варвара Андрийчук, ученица 9-го класса школы №21 города Коврова признается, что мечтала попасть во всероссийский конкурс красоты, попробовать свои силы и продемонстрировать таланты:- Мне предложили подать заявку и принять участие в конкурсе сразу после областного конкурса «Юная Мисс Владимирская земля» 2023, где я стала «Гран-при мисс Yong Владимирская земля - 2023». И да, я тоже мечтала стоять на сцене под светом софитов, как любая девочка, показать себя, приобрести навыки публичных выступлений, раскрыть в себе новые таланты, найти новых друзей. Так как участие в конкурсе - это вообще непросто, мы усердно готовились. Выбирали самое красивое и подходящее вечернее платье, оригинальный национальный костюм. Я готовила творческий номер – гимнастический, потому что занимаюсь спортом.- Самым сложным для меня оказался - выход в вечерним платье, так как оно очень пышное, с длинным шлейфом, и я с этим столкнулась впервые. Признаюсь, мне было сложно в нем развернуться и пройти так, чтобы другие участницы конкурса на него «случайно» не наступили, но я с этим справилась.- На конкурсе мне больше всего запомнились яркие выходы, прекрасная атмосфера и новые знакомства, а также хочу отметить качественную подготовку всех участниц, внимательное отношение организаторов, которые изначально вселили в нас уверенность, позитив, драйв! Конкурс оставил самые яркие эмоции и отличное настроение. Я довольна своим результатом, так как это всероссийский конкурс, и я в нем участвовала впервые. И хотелось бы отдельно выделить награждение. Когда я узнала о своей номинации, то была очень рада, испытала гордость, удивление и конечно же – радость! Мне подарили много приятных и интересных презентов. Хотела бы я вновь повторить подобное? Конечно!Как говорится: «Красота спасет мир!» Делегация из Владимирской области достойно представила регион на всероссийском конкурсе красоты и талантов, но уже готовится к новым победам. Каким? Узнаем совсем скоро. Победы на всероссийских конкурсах дают возможность двигаться дальше – на международную «арену».На заметку:В июне 2024 года во Владимирской области пройдет региональный конкурс красоты, моды и талантов "Юные мисс и мистер Владимирская земля".Текст: Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото предоставлены Викторией Селеметовой