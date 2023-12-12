Житель Гусь-Хрустального отомстил обидчику, устроив поджог «чужого» автомобиля.
«Историю мстителя»...
Житель Гусь-Хрустального отомстил обидчику, устроив поджог «чужого» автомобиля.
«Историю мстителя» рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.
Сообщается, что следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя.
Как оказалось, в сентябре 2023 года поступило сообщение о возгорании автомобиля «Опель Астра» на одной из улиц в городе Гусь-Хрустальный. Огонь быстро уничтожил часть машины, но причина произошедшего оставалась загадкой.
Чуть позже результаты экспертизы подтвердили предположение, что возгорание произошло всё же в результате умышленного поджога.
Было установлено, что накануне между обвиняемым и его знакомым (при распитии алкоголя) произошел серьезный конфликт.
«Затаив обиду, мужчина, полагая, что автомобиль принадлежит обидчику, взял бутылку с горючей жидкостью, облил участок земли и бампер авто, поджег его и скрылся...» - рассказывают подробности в региональной пресс-службе УМВД.
После задержания свою вину мужчина признал. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
Фото: pxfuel.com