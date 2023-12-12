Житель Гусь-Хрустального отомстил обидчику, устроив поджог «чужого» автомобиля. «Историю мстителя»...

Житель Гусь-Хрустального отомстил обидчику, устроив поджог «чужого» автомобиля.«Историю мстителя» рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Сообщается, что следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя.Как оказалось, в сентябре 2023 года поступило сообщение о возгорании автомобиля «Опель Астра» на одной из улиц в городе Гусь-Хрустальный. Огонь быстро уничтожил часть машины, но причина произошедшего оставалась загадкой.Чуть позже результаты экспертизы подтвердили предположение, что возгорание произошло всё же в результате умышленного поджога.Было установлено, что накануне между обвиняемым и его знакомым (при распитии алкоголя) произошел серьезный конфликт.«Затаив обиду, мужчина, полагая, что автомобиль принадлежит обидчику, взял бутылку с горючей жидкостью, облил участок земли и бампер авто, поджег его и скрылся...» - рассказывают подробности в региональной пресс-службе УМВД.После задержания свою вину мужчина признал. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.Фото: pxfuel.com