По обвинению в незаконном хранении почти двух килограммов растений, содержащих наркотические вещества, перед судом предстанет житель Ковровского района.

По обвинению в незаконном хранении почти двух килограммов растений, содержащих наркотические вещества, перед судом предстанет житель Ковровского района. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители выяснили, что гражданин сам вырастил наркотикосодержащую культуру и собрал «урожай». Нелегальные средства он хранил в бане. При обыске удалось изъять свыше 1,9 кг сухих частей растений.Отмечается, что на допросе подозреваемый во всём сознался. В настоящее время уголовное дело передано в суд. Фигуранту грозит до 10 лет заключения.