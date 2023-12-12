На данный момент обвиняемый заключен под стражу на два месяца.

42-летнему жителя Александровского района во Владимирской области заключили под стражу на два месяца по факту убийства по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области.По предварительным данным, мужчина пригласил на празднование дня рождения несколько знакомых. Во время застолья между ним и потерпевшим возник конфликт. Обвиняемый нанёс своему 35-летнему знакомому удар ножом в живот. Он скончался в больнице спустя несколько дней, не приходя в сознание.На данный момент проводится следственная проверка. Обвиняемый признал вину в совершении преступления во время допроса.