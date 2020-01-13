Ассоциация туроператоров России назвала топ-15 туров, за которые россияне в 2019 году отдали больше всего денег. Суммы составляют несколько миллионов рублей. Самым дешевым оказался летний отпуск для семьи из четырех человек. За него путешественники заплатили 3,1 миллиона.

Ассоциация туроператоров России назвала топ-15 туров, за которые россияне в 2019 году отдали больше всего денег. Суммы составляют несколько миллионов рублей.Самым "дешевым" оказался летний отпуск для семьи из четырех человек. За него путешественники заплатили 3,1 миллиона. Тур включал перелет и проживание в течение 18 ночей в пятизвездочном отеле, который располагается в провинции Антальи. На каждого человека пришлось заплатить по 775 тысяч рублей.На первом месте по стоимости оказался комбинированный тур Сейшелы + ОАЭ для семьи из четырех человек. За него туристы заплатили 11 728 600 рублей. Он включал в себя отдых продолжительностью 18 дней. На Сейшельских островах семья проживала последовательно в двух отелях класса делюкс. В ОАЭ они разместились уже в одной гостинице, но также в номере высочайшего класса. За каждого человека пришлось заплатить по 2 923 150 рублей.В тройке лидеров также оказались туры за 8 690 000 и 10 700 000 рублей. В первом случае семья из семи человек отдыхала в Турции. На каждого человека пришлось по 1 241 428 рублей. Во втором группа из шести туристов провела время на острове Сардиния в Италии. Стоимость за каждого туриста составила 1 783 333 рублей.