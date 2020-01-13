Отставку президента Абхазии Рауля Хаджимбы принял 13 января парламент республики в Сухуме. Пост вице-президента вслед за Хаджимбой покинул Аслан Барциц. Одобрили отставку президента Абхазии Хаджимбы 32 из 34 депутатов. Лишь два депутата проголосовали против.

Отставку президента Абхазии Рауля Хаджимбы принял 13 января парламент республики в Сухуме. Пост вице-президента вслед за Хаджимбой покинул Аслан Барциц. Одобрили отставку президента Абхазии Хаджимбы 32 из 34 депутатов. Лишь два депутата проголосовали "против".Абхазский парламент наделил полномочиями исполняющего обязанности президента страны премьер-министра Валерия Бганбу, сообщает ТАСС.Рауль Хаджимбы ушел в отставку после акций оппозиции в Сухуме. Здесь оппозиционеры штурмовали президентскую администрацию, добиваясь ухода Хаджимбы. Решение об отставке президент Абхазии принял для обеспечения стабильности в республике. Оппозиция восприняла известие об отставке Хаджимбы аплодисментами.22 марта 2020 года в Абхазии пройдут президентские выборы. Рауль Хаджимба участия в новых выборах принимать не будет. Он возглавлял Абхазию с 2014 года. В сентябре 2019 года Хаджимба был переизбран на высший государственный пост. Он получил 47,19% избирателей, а его соперник, председатель оппозиционной партии "Амцахара", Мэр Сухума Алхас Квициния получил 46,19% голосов.