В соцсетях разгорается скандал из-за уличного аквариума, который появился возле торгового центра в Долгопрудном. Он работает по принципу автомата: любой желающий может внести деньги, и рыбки получат очередную порцию корма. Зоозащитники прозвали это развлечение камерой пыток.

В соцсетях разгорается скандал из-за уличного аквариума, который появился возле торгового центра в Долгопрудном. Он работает по принципу автомата: любой желающий может внести деньги, и рыбки получат очередную порцию корма. Зоозащитники прозвали это развлечение "камерой пыток". По их мнению, рыбы находятся на грани гибели от переедания и переохлаждения.Нелегкой судьбой каймановой черепахи жители Долгопрудного обеспокоились еще во время новогодних праздников. Животное плавало в аквариуме, который стоит на улице, и не подавало признаков жизни. Одни посетители утверждали, что черепаха умерла от холода. Другие считали, что она просто впала в спячку."На всех фотографиях и на всех видео видно, что она висит на поверхности. А в природе каймановая черепаха сидит или ходит по дну. То есть это может говорить о том, что она уже болеет пневмонией, к примеру", — говорит зоозащитница Юлия Назарова.Да и вообще появление аквариума на улице в минусовую температуру большинство жителей сочли не гуманным. Мол, бизнес ради заработка идет на все. Зоозащитники даже собирались писать заявление в полицию о жестоком обращении с животными.- Жалко и рыбок, и животных. Очень странно, что зимой все это на улице. Непонятно, что они кушают, и в каком количестве.- Это какое-то насилие над рыбками!В аквариуме в основном тропические рыбы, которые привыкли к теплой воде. Покормить обитателей может любой желающий за 100 рублей. Опускаешь купюру, нажимаешь кнопку и корм начинает сыпаться.Директор конторы, которая установила аквариум, первым делом предъявляет журналистам черепаху. Говорит — ту самую. Матильде 8 лет. Она хищница, питается в основном рыбами. Чтобы не охотилась на своих соседей по аквариуму, ее перевели на отдельное меню — креветки. И один раз животное перекормили."Мы решили, что будем ее докармливать раз в неделю креветкой, и один был просто неудачный перекорм. У черепахи просто оказалось несварение, нужно было подождать какое-то время. То есть у нее просто элементарный запор, если по-русски", — рассказывает Станислав Ряховский, генеральный директор компании по установке аквариумов.Вот на улице стоит точно такой же аквариум, как тот, что у торгового центра в Долгопрудном. Внутри датчики, которые контролируют температуру и давление. По часам высыпается корм, а в случае неисправности компьютер посылает СМС на телефон владельца. Разработчики уверяют: даже если на улице минус 30 градусов, вода всегда плюс 29 градусов."Одна система — это котел, который обогревает воду через проточную помпу. Вторая система — это коврик нашего производства, который обогревает нижнюю поверхность стекла", — объясняет Станислав Ряховский, генеральный директор компании по установке аквариумов.Станислав считает, что в этом случае о жестоком обращении с животными речи быть не может, и бизнес свой сворачивать не собирается. Но в аквариуме в Долгопрудном теперь появился термометр, чтобы посетители тоже могли контролировать температуру воды.