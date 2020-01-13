Мария Кожевникова так сильно вжилась в образ, что родные
стали ее побаиваться. В роли мстительной разведчицы знаменитость оказалась
очень убедительной.
Мария Кожевникова так сильно вжилась в образ, что родные
стали ее побаиваться. В роли мстительной разведчицы знаменитость оказалась
очень убедительной.
Мария Кожевникова посоветовала поклонникам посмотреть
многосерийный фильм "Казнить нельзя помиловать" в эфире телеканала НТВ. В этой
киноновелле артистка сыграла очень решительную барышню.
Кожевникова отметила, что роль разведчицы Нины Колосовой,
которая, желая отомстить за смерть возлюбленного, хладнокровно расстреливает
недругов, получилась у нее как нельзя лучше. Более того, в образе убийцы Мария
оказалась так органична, что многие зрители всерьез решили, что артистка безжалостна
и в реальной жизни.
"После этого проекта моему мужу поступали звонки от добрых
людей, не боится ли он жить со мной?! И все ли у него в порядке?! 😬
🤭 Даже свекровь немного
испугалась:) 🙈 (здесь
и далее
орфография и
пунктуация авторов
сохранены. – Прим.
ред.)", – поделилась звезда сериала "Универ" в личном "Инстаграм".
Также Мария Кожевникова поведала, что продюсеры НТВ задумываются
о втором сезоне картины "Казнить нельзя помиловать". Правда, новые серии увидят
свет, только случае хорошего рейтинга киноновеллы. "Так что, все в ваших руках!
Включайте с понедельника нтв в 21.00 До встречи! 😘 Я буду опасна и
вооружена🔪",
– резюмировала звезда .
12 Янв 2020 в 12:54 PST
Поклонники, которые уже видели фильм, остались довольны картиной. "Злая ты там!
Я смотрел! 😁", – отреагировал фанат в комментариях. "Не злая, безжалостная к врагам", -
поправила его Мария. "Фильм огонь!! Я считаю это лучшая Твоя роль!!!!" -
отметил интернет-обыватель. "Спасибо бро:)", – поблагодарила поклонника звезда