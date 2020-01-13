Мария Кожевникова так сильно вжилась в образ, что родные стали ее побаиваться. В роли мстительной разведчицы знаменитость оказалась очень убедительной.

Мария Кожевникова так сильно вжилась в образ, что родныестали ее побаиваться. В роли мстительной разведчицы знаменитость оказаласьочень убедительной.Мария Кожевникова посоветовала поклонникам посмотретьмногосерийный фильм "Казнить нельзя помиловать" в эфире телеканала НТВ. В этойкиноновелле артистка сыграла очень решительную барышню.Кожевникова отметила, что роль разведчицы Нины Колосовой,которая, желая отомстить за смерть возлюбленного, хладнокровно расстреливаетнедругов, получилась у нее как нельзя лучше. Более того, в образе убийцы Марияоказалась так органична, что многие зрители всерьез решили, что артистка безжалостнаи в реальной жизни."После этого проекта моему мужу поступали звонки от добрыхлюдей, не боится ли он жить со мной?! И все ли у него в порядке?! 😬🤭 Даже свекровь немногоиспугалась:) 🙈 (здесьи далееорфография ипунктуация авторовсохранены. – Прим.ред.)", – поделилась звезда сериала "Универ" в личном "Инстаграм".Также Мария Кожевникова поведала, что продюсеры НТВ задумываютсяо втором сезоне картины "Казнить нельзя помиловать". Правда, новые серии увидятсвет, только случае хорошего рейтинга киноновеллы. "Так что, все в ваших руках!Включайте с понедельника нтв в 21.00 До встречи! 😘 Я буду опасна ивооружена🔪",– резюмировала звезда .12 Янв 2020 в 12:54 PSTПоклонники, которые уже видели фильм, остались довольны картиной. "Злая ты там!Я смотрел! 😁", – отреагировал фанат в комментариях. "Не злая, безжалостная к врагам", -поправила его Мария. "Фильм огонь!! Я считаю это лучшая Твоя роль!!!!" -отметил интернет-обыватель. "Спасибо бро:)", – поблагодарила поклонника звезда