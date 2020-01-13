Американский боксер Джордж Ринкон провел удивительный бой, по итогам которого его соперник оказался в техническом нокауте, а сам победитель потерял сознание по невыясненным пока причинам. Ринкон досрочно победил аргентинца Диего Переса, но сразу после боя упал без сознания.

Американский боксер Джордж Ринкон провел удивительный бой, по итогам которого его соперник оказался в техническом нокауте, а сам победитель потерял сознание по невыясненным пока причинам. Ринкон досрочно победил аргентинца Диего Переса, но сразу после боя упал без сознания.Боксеры провели в ринге не более 3-х минут, по ходу которых Ринкон трижды отправил боксера из Аргентины в нокдаун, после чего судья остановил бой, присудив американцу победу, сообщает Евроспорт.Ru. Однако, когда последний отправился в свой угол, то упал и у него начались сильнейшие судороги.Ринкон пришел в себя только через несколько минут после окончания поединка и тут же был отправлен в госпиталь. При этом эксперты отметили, что по ходу боя американец, на счету которого было до этого девять побед в девяти боях, не пропустил ни одного серьезного удара, который мог бы повлечь столь печальные для него последствия. В результате боксеру предстоит пройти серьезное обследование.