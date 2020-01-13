По подозрению в попытке заказного убийства жены своего любовника задержана директор одной из московских частных школ.

По подозрению в попытке заказного убийства жены своего любовника задержана директор одной из московских частных школ, передает "Интерфакс".Как сообщила официальный представитель СКР Юлия Иванова, также задержан предполагаемый исполнитель преступления и посредница. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору".Подозреваемые — мужчина 1998 года рождения и две молодые женщины 1984 и 1999 годов рождения.В конце прошлого года 35-летняя заказчица убийства Василина Маслова, занимающая должность директора частной школы "Русский Гарвард", решила расправиться с женой своего любовника. Для этого она привлекла двух бывших учеников.9 января 2020 года подозреваемая 1999 года рождения сообщила исполнителю преступления, что женщина идет домой по улице Шверника. Подкараулив потенциальную жертву, подозреваемый нанес ей шесть ударов ножом в область шеи и туловища.Пострадавшая 36-летняя Светлана Хананашвили находится в тяжелом состоянии.По предварительным данным, мотивом нападения на жену депутата муниципального собрания Академического района Москвы Михаила Хананашвили стала любовная связь.Как пишет МК, в ходе допроса Маслова заявила, что намеревалась только напугать соперницу, которая, не захотела разводиться с мужем, узнав об измене.