По подозрению в попытке заказного убийства жены своего любовника задержана директор одной из московских частных школ.
По подозрению в попытке заказного убийства жены своего любовника задержана директор одной из московских частных школ, передает "Интерфакс".
Как сообщила официальный представитель СКР Юлия Иванова, также задержан предполагаемый исполнитель преступления и посредница. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору".
Подозреваемые — мужчина 1998 года рождения и две молодые женщины 1984 и 1999 годов рождения.
В конце прошлого года 35-летняя заказчица убийства Василина Маслова, занимающая должность директора частной школы "Русский Гарвард", решила расправиться с женой своего любовника. Для этого она привлекла двух бывших учеников.
9 января 2020 года подозреваемая 1999 года рождения сообщила исполнителю преступления, что женщина идет домой по улице Шверника. Подкараулив потенциальную жертву, подозреваемый нанес ей шесть ударов ножом в область шеи и туловища.
Пострадавшая 36-летняя Светлана Хананашвили находится в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, мотивом нападения на жену депутата муниципального собрания Академического района Москвы Михаила Хананашвили стала любовная связь.
Как пишет МК, в ходе допроса Маслова заявила, что намеревалась только напугать соперницу, которая, не захотела разводиться с мужем, узнав об измене.