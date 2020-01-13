Общая сумма причиненного ущерба превысила 40 миллионов рублей...

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве в отношении предполагаемого организатора и шести участников преступного сообщества возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ.Ранее сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Южного административного округа города Москвы во взаимодействии с ФСБ России были задержаны подозреваемые в грабеже и подделке документов.По имеющейся информации, используя поддельный паспорт, злоумышленники обманом вывели из числа руководителей столичной организации, занимающейся различными сделками с автотранспортом, генерального директора компании, после чего возложили его обязанности на одного из подозреваемых. В дальнейшем они похитили с территории предприятия 16 автомобилей представительского класса, а также два сейфа с денежными средствами. Общая сумма причиненного ущерба превысила 40 миллионов рублей.Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 161, 210 и 327 УК РФ.В отношении предполагаемого организатора преступного сообщества избрана мера пресечения в виде залога, четверо фигурантов взяты под стражу, ещё двое находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.