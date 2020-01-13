Единая Россия 16 января проведет специальное расширенное заседание президиума генерального совета партии (ПГС). Оно будет посвящено реализации послания президента Владимира Путина, сообщил секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.
"Единая Россия" 16 января проведет специальное расширенное заседание президиума генерального совета партии (ПГС). Оно будет посвящено реализации послания президента Владимира Путина, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Послание президента – не просто обращение к Федеральному
собранию, а программа действий для всех ветвей и уровней власти, отметил
партиец. "Именно поэтому, как самая мощная партийная организация страны,
обладающая самым массовым представительством на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях, мы в "Единой России" видим необходимость обсудить и
решить, каким образом будем участвовать в реализации этого стратегического
послания", – сказал Турчак.
Будет необходимо подключить власти всех уровней, подчеркнул
он. Заседание президиума генерального совета пройдет с участием региональных и
некоторых муниципальных организаций "ЕР".
По итогам заседания единороссы сформируют перечень оперативных
поручений для всех партийных организаций. Для подготовки конкретных предложений по
реализации послания и контролю за его исполнением также будут задействованы все
партийные структуры.
Единороссы активно готовятся к грядущему посланию. Ранее в
партии сообщили, что предоставили в администрацию президента свои предложения
по содержанию послания.
С обращением к Федеральному собранию президент России
Владимир Путин выступит 15 января. Ранее сообщалось, что глава государства
поднимет в послании вопрос борьбы с бедностью.