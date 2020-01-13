Единая Россия 16 января проведет специальное расширенное заседание президиума генерального совета партии (ПГС). Оно будет посвящено реализации послания президента Владимира Путина, сообщил секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.

"Единая Россия" 16 января проведет специальное расширенное заседание президиума генерального совета партии (ПГС). Оно будет посвящено реализации послания президента Владимира Путина, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Послание президента – не просто обращение к Федеральномусобранию, а программа действий для всех ветвей и уровней власти, отметилпартиец. "Именно поэтому, как самая мощная партийная организация страны,обладающая самым массовым представительством на федеральном, региональном имуниципальном уровнях, мы в "Единой России" видим необходимость обсудить ирешить, каким образом будем участвовать в реализации этого стратегическогопослания", – сказал Турчак.Будет необходимо подключить власти всех уровней, подчеркнулон. Заседание президиума генерального совета пройдет с участием региональных инекоторых муниципальных организаций "ЕР".По итогам заседания единороссы сформируют перечень оперативныхпоручений для всех партийных организаций. Для подготовки конкретных предложений пореализации послания и контролю за его исполнением также будут задействованы всепартийные структуры.Единороссы активно готовятся к грядущему посланию. Ранее впартии сообщили, что предоставили в администрацию президента свои предложенияпо содержанию послания.С обращением к Федеральному собранию президент РоссииВладимир Путин выступит 15 января. Ранее сообщалось, что глава государстваподнимет в послании вопрос борьбы с бедностью.