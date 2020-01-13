51-летний Руслан Байсаров — один из богатейших бизнесменов России и бывший гражданский муж Кристины Орбакайте, которая родила от него сына Дени, накануне Нового года вновь женился. Его избранницей стала юная красавица – 18-летняя модель из чеченскокго села Шали по имени Аламат.

51-летний Руслан Байсаров — один из богатейших бизнесменов России и бывший гражданский муж Кристины Орбакайте, которая родила от него сына Дени, накануне Нового года вновь женился.Его избранницей стала юная красавица – 18-летняя модель из чеченскокго села Шали по имени Аламат.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ LUX_VAYNAHI (@lux_vaynahi) 11 Янв 2020 в 2:03 PSTКак сообщает StarHit, свадьба состоялась 30 декабря, других подробностей об избраннице предпринимателя и церемонии бракосочетания пока нет.Официально это третья супруга Байсарова, но он также состоял в отношениях с другими женщинами, от которых у него рождались дети.Байсаров пока – отец шестерых детей: дочерей Камиллы и Дали и четырех сыновей — внука Аллы Пугачевой Дени, а также Элмана, Амина и Амира.После расставаний с женами и возлюбленными предприниматель настаивал, чтобы дети оставались жить с ним, и четверо (Дени, Элман, Камилла и Дали) росли в доме отца.Сын Байсарова и Орбакайте Дени — уже взрослый и успешный юноша. Он рос в семье отца и учился в Кадетском училище в Чечне, а сейчас 21-летний молодой человек получает образование в Лондоне и проявляет себя как талантливая творческая личность.В его "Инстаграме" также нередко появляются видео и фото с матерью – Кристиной Орбакайте, его сводными братьями и сестрами, а также нежные признания в любви к Алле Пугачевой.