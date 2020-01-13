Один из самых известных пародистов страны Владимир Винокур в Судьбе человека вспоминает о том, как впервые пришел на радио с пародиями на известных артистов, а фиктивный брак с девушкой-москвичкой, в которую он влюбился еще студентом ГИТИСа, стал крепким союзом на всю жизнь.

Один из самых известных пародистов страны Владимир Винокур в "Судьбе человека" вспоминает о том, что призвание свое нашел еще в детстве, но поначалу поступил в Курский монтажный техникум, а в 1967 году, когда был в Москве на практике, попытался поступить в ГИТИС. Однако после трех успешно пройденных творческих туров Винокур все-таки срезался – на сочинении.Тогда он решился пойти на прослушивание в ансамбль "Песни и пляски" Московского военного округа. Там его прослушали и узнав, что он смог бы еще и вести концерты, приняли. Там же Винокур проходил и военную службу, а через два года все же поступил в ГИТИС.Тогда же, будучи студентом вуза, он стажировался в Московском театре оперетты и познакомился с Тамарой – 19-летней девушкой, которая играла в одном спектакле с Винокуром. Владимиру было уже 26, и Тамара долго называла его на "Вы".Винокур не сдавался – настойчиво ухаживал за Тамарой, а однажды она сама предложила ему пожениться. Правда, фиктивно. Девушка сказала, что посоветовалась с мамой, и они решили помочь талантливому артисту получить таким образом московскую прописку и остаться работать в столичном театре (что в те времена без прописки было невозможно).Владимир пообещал избраннице, что станет известным и состоятельным человеком, а брак их не будет фиктивным.Так и произошло: вместе они уже 45 лет. С ним Тамаре все эти годы приходилось непросто, поэтому он хочет поставить жене памятник при жизни и ищет для этого место, признается с иронией Винокур.Обижалась Тамара, в частности, на то, что долгие годы муж уходил завтракать к маме, которая жила в соседнем доме. Туда артист перевез Анну Юльевну после смерти отца.Винокур был очень привязан к маме, которой не стало полтора года назад. Ей было 96 лет.О чем просила мать сына перед уходом из этого мира? На кого были первые пародии Винокура, и как известные личности на них реагировали? Кто устроил первый радиоэфир тогда еще неизвестного пародиста? В чем секрет крепкого брака артиста?Об этом и не только Владимир Винокур рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".