Ведущий нападающий футбольной сборной Уругвая и испанской Барселоны Луис Суарес пропустит большую часть оставшегося сезона. Уругвайский футболист был в очередной раз прооперирован в связи с травмой мениска правого колена. Операция прошла успешно, но выздоровление затянется.

Ведущий нападающий футбольной сборной Уругвая и испанской "Барселоны" Луис Суарес пропустит большую часть оставшегося сезона. Уругвайский футболист был в очередной раз прооперирован в связи с травмой мениска правого колена. Операция прошла успешно, но выздоровление затянется.По сообщениям источников в "Барселоне", 32-летний форвард пропустит около 4 месяцев и, по самым оптимистическим прогнозам, сможет выти на поле не ранее середины мая. Напомним, что Суарес в конце прошлого сезона также перенес операцию на колене, получив травму в матче Лиги чемпионов.