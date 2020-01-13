Нигерийский форвард клуба английской премьер-лиги Уотфорд Айзек Саксесс может на вторую половину сезона перебраться в столичный ЦСКА. По сообщениям инсайдеров, красно-синие готовы арендовать крайнего нападающего с опцией дальнейшего выкупа.

Нигерийский форвард клуба английской премьер-лиги "Уотфорд" Айзек Саксесс может на вторую половину сезона перебраться в столичный ЦСКА. По сообщениям инсайдеров, "красно-синие" готовы арендовать крайнего нападающего с опцией дальнейшего выкупа.Переговоры о возможной аренде Саксесса в последние дни активизировались, сообщает портал Footmercato. По некоторым данным, помощники главного тренера ЦСКА собираются на матч "Уотфорда" в Кубке Англии против "Транмера", где, предположительно, форвард из Нигерии может выйти на поле.