Журналиста Ивана Голунова уведомили о возбуждении дела в отношении полицейских, причастных к его преследованию. Как сообщил сам журналист, ему пришло официальное уведомление из Следственного комитета России.

Журналиста Ивана Голунова уведомили о возбуждении дела в отношении полицейских, причастных к его преследованию. Об этом сообщил сам Голунов агентству "Интерфакс". По его словам, ему пришло официальное уведомление из Следственного комитета России."Дело возбуждено по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий", – рассказал журналист.Адвокат Голунова Сергей Бадашмин, в свою очередь, сообщил, что его подзащитного пока так и не признали потерпевшим.В свою очередь, адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил, что Голунов пока так и не признан потерпевшим по делу.Ранее о возбуждении дела в отношении полицейских заявил президент России Владимир Путин. Выступая на Большой пресс-конференции, глава государства рассказал, что пять стражей порядка, ставшие фигурантами дела, были отстранены от службы и уволены из органов внутренних дел.Корреспондента издания Meduza Ивана Голунова задержали 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Сам журналист утверждал, что запрещенные вещества ему подбросили и что его преследование связано с его профессиональной деятельностью.Дело Голунова вызвало большой общественный резонанс.11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено.