Только завершился коридор затмений, и опять на небе очередная заварушка. Вплоть до конца месяца два гиганта Сатурн и Плутон будут идти рука об руку и создавать ситуации напряженности и безвыходности. В воздухе повиснут отчаяние и паника, накроют депрессивные мысли, что жизнь не удалась и лучше не будет. Особенно это может отразится на текущих событиях в жизни Овнов, Львов и Стрельцов.

Только завершился коридор затмений, и опять на небе очереднаязаварушка. Вплоть до конца месяца два гиганта Сатурн и Плутон будут идти рукаоб руку и создавать ситуации напряженности и безвыходности. В воздухе повиснутотчаяние и паника, накроют депрессивные мысли, что жизнь не удалась и "лучше небудет". Особенно это может отразится на текущих событиях в жизни Овнов, Львов иСтрельцов."Планеты-вредители Сатурн с Плутоном атакуют и жестко указывают нанаши самые слабые места. Нам тяжело подчиняться, болезненно воспринимаетсядавление со стороны окружающих и органов власти. Слова: "надо","обязан", "должен" сейчас звучат болезненнее всего и разрушаютэмоциональный комфорт, – поясняет , по просьбе "Дни.ру"составившая гороскоп на неделю. – Самочувствие тоже может резко ухудшится понепонятным причинам, именно в этот период высока вероятность сердечныхприступов, переломов и возникновения проблем с зубами".Увы, нет смысла обвинять звезды. Абсолютно все ситуации сейчаспродиктованы моментом перестройки под энергии нового времени, поэтому икритика, давление и претензии в ваш адрес вполне могут быть заслужены. Необижайтесь, не опускайте плечи, а сохраняйте самообладание и будьте готовывпустить кардинальные перемены в свою жизнь. А главное – не поддавайтесьэмоциям и станьте на это врем немного философами. Не держитесь за изжившие себяотношения, работу, на которой вы давно уже не развиваетесь, людей, которые васиспользуют. Слушайте голос своего сердца и сразу реагируйте на любые симптомы втеле. Здоровье сейчас требует особенного внимания.ОвенОвны на этой неделе нуждаются в передышке. Устройте себе отдых.Уединение необходимо, чтобы определиться с дальнейшим направлением движения.Вам может показаться, что все дела застопорились, все тянется слишком медленно.Не обращайте внимания. Используйте паузу с пользой, ведь вы сейчас на пути кновой жизни. Проанализируйте, что тормозит ваше движение вперед. На работеможет раздражать рутина, шутки коллег заденут самолюбие, привычные обязанностипокажутся слишком сложными. Не торопите события, все идет как надо. Остановканужна для очередного рывка.Личная жизнь вызывает апатию. Вы не можете контролировать партнераи как-то влиять на сложившуюся ситуацию, а это сложно для вас, непривычно.Постарайтесь, однако, не терроризировать партнера. Одиноким Овнам эта неделяновых знакомств не принесет. И вот в причинах одиночества разобраться – самоевремя. Так что не растрачивайте энергию попусту, тем более, что эмоциональноесостояние может негативно отразиться на здоровье.ТелецТельцам предстоит сделать сложный выбор, принять ответственноерешение, которое повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Изменения возможны наработе. Но произойдут они, если вы сами решитесь сделать шаг. Кому-то следуеткардинально поменять профессиональную сферу. Кому-то пора открыть новоенаправление в бизнесе. Не надо бояться новых обязанностей, если вы строитекарьеру. В любом случае, перемены принесут рост, выгоду и прибыль. Прежде чемпринять решение, тщательно обдумайте все варианты развития событий, проанализируйтесвои возможности, учтите прошлый опыт.Тельцы, состоящие в отношениях, могут подвергнуться сильнымискушениям. Включите присущий вам рационализм, чтобы избежать потерь.Постарайтесь обновить отношения с партнером – уделите ему внимание. А вотодиноким Тельцам звезды предрекают судьбоносную встречу. Новые отношения могутбыть вполне серьезными, особенно, если вы готовы взять на себя обязательства,быть верным и преданным своему избраннику. Соблюдайте на неделе режим питания издоровье не подведет.БлизнецыБлизнецам следует готовится к неделе испытаний. Даже мелкиенеприятности могут изрядно потрепать вам нервы. Но кто предупрежден, тотвооружен. На работе самые незначительные придирки начальства или коллег чреватычуть ли не разочарованием в профессии. Рутинные обязанности наверняка вызовутуныние. Но, на самом деле, виной всему ваше внутреннее состояние. Постарайтесьнайти радость в приевшейся повседневности. Наберитесь терпения, мыслитепозитивно.В личной жизни тоже возможны ситуации, связанные с переживаниями.Но причина беспокойства, скорее всего, опять же вы сами. Вы слишком боитесьодиночества. Вероятно, пытаетесь склеить то, что уже давно разбито, либоизлишне критично относитесь к партнеру. Одиноким Близнецам на следующей неделебудет сложно открыться новым отношениям. Переждите этот момент, попытайтесьувидеть в себе и в потенциальном избраннике достоинства, а не пороки. Следитеза собой. Эмоциональное состояние может оказать влияние на здоровье. Проведитевремя на природе, общайтесь с друзьями, радуйтесь жизни.РакРаки в преддверии многообещающей и гармоничной недели могутготовиться к позитивным переменам. Эти изменения, так или иначе, отразятся начленах семьи и близких людях. Это влияние не покажется заметным только напервый взгляд, осознание придет позже. На работе вы сможете проявить своилучшие качества и профессиональные навыки. Вас ждет успех и прорыв в делах.Кто-то даже почувствует, что достиг вершин мастерства, ощутит непреодолимоежелание двигаться дальше. Предпринимателям звезды рекомендуют вовлекать вбизнес родственников, они могут принести вам успех.Раки, состоящие в браке, на этой неделе смогут вновь пережитьощущения медового месяца. Начинается довольно благоприятный период, в том числеи для примирения, а также новых знакомств. Отношения, завязавшиеся сейчас,будут стабильными и наполненными любовью. Здоровье не подкачает, вы полны сил,энергии и бодрости.ЛевЛьвам эта неделя может показаться сложной и не самой удачной.Причина тому ваше внутреннее напряжение. Тревога способна испортить даже самыеблагоприятные внешне обстоятельства. В любых делах тщательно продумывайте пландействий, это существенно снизит риск неожиданных поворотов, морально вы к нимне очень готовы. Ощущение надвигающейся бури придавит вас на работе. Простозанимайтесь своим делом в штатном режиме, аккуратно выполняйте своиобязанности, не поддавайтесь внутренней панике. Включите режим экономии,отложите крупные покупки, финансовые операции.Вас может преследовать ощущение одиночества. Это только вашвнутренний настрой, с реальностью он не имеет ничего общего. Разожгите вашеогненное солнце. Кстати, следующая неделя может принести повод для радости.Постарайтесь сами все не испортить, усилием воли выдавите хандру и негатив. Вамсейчас противопоказано грустить в одиночестве, собирайте компании друзей иблизких, выбирайтесь на прогулки, в кафе, в кино.ДеваДевам следует проявлять выдержку и терпение. Вы не замечаетепрогресс и пытаетесь его ускорить. Напрасно, пусть все идет своим чередом.Просто делайте свое дело, невзирая на сомнения и страхи, не думайте о конечномрезультате, не ждите ранних всходов. Будете следовать этому правилу и получитезаслуженную награду.Вам может показаться, что рутина быта обесцветила супружескиеотношения, будто радости позади, а впереди только однообразие и скука. Это лишьощущение. На самом деле, ваши отношения развиваются. Если вы одиноки, неторопите события, даже если очень хочется поскорее закрутить роман. Дайте себеи партнеру время. Поверьте, вы уже посеяли нужные семена, осталось терпеливодождаться всходов. Прислушивайтесь к своему организму: болезни, как правило,предупреждают о своем приближении. Увы, не все слышат эти сигналы. Не забывайтео физической нагрузке и витаминах.ВесыВесы получат приз от Вселенной – новые перспективы и возможности.Однако тщательно анализируйте поступающие предложения, ведь соблазнов и миражейтоже будет немало в общем потоке. Следуйте своим ориентирам, не отклоняйтесь отзаданного ранее курса. Неделя – неблагоприятный период для запуска собственногобизнеса, вряд ли вы сможете просчитать все расходы и составить четкий пландействий. Перенесите заключение важных сделок и крупные финансовые операции. Авот если вы занимаетесь рекламой, маркетингом, если ваша работа связана створчеством, то не упускайте шансы. Мобилизуйте фантазию и воображение, звездыпомогут вам удивить всех вокруг.В личной жизни проявляйте осмотрительность, не поддавайтесьиллюзиям. Вы склонны видеть в партнере качества, которые вам приятно было бы внем увидеть. Это чревато разочарованием. Если вы пока только встречаетесь,постарайтесь не идеализировать своего избранника. Неделя идеально подходит длякурортных романов и связей без продолжения. Не злоупотребляйте крепкималкоголем, бодрость духа и тела поддерживайте прогулками на природе ипосещением культурных мероприятий.СкорпионСкорпионам на следующей неделе надо мобилизовать свои силы.Повседневная рутина – причина наваливающейся апатии. С первых дней неделипоявится куча дел, которые вам, хочешь – не хочешь, а придется переделать довыходных. Не бросайте все на полпути, если начали. Учитесь делегироватьполномочия, распределять нагрузку.В семье, как и на работе, вы тоже пытаетесь объять необъятное.Попросите о помощи супруга и детей. Если вы одиноки, настало время понять, чтомешает возникнуть новым отношениям. Возможно, причина одиночества – вашиубеждения. Не пора ли их пересмотреть?На выходных отдохните, смените обстановку, например, совершитепоездку, которую давно откладывали. Вам нужна энергетическая подпитка.СтрелецСтрельцам будет сопутствовать удача в решении материальных вопросов.Не упустите время. На работе вас ожидают выгодные предложения, перспективныепроекты. Вы полны новых идей и энергии для их воплощения. Однако непренебрегайте помощью влиятельных лиц или друзей, сейчас все средства хороши.Тщательно проверяйте документы, избегайте нарушения закона.Отношения даже давно сложившихся пар на этой неделе освежит всплескчувств и нежности. Возможно примирение после ссор. Одиноких Стрельцов можетподжидать приятная встреча либо переход неопределенных отношений на новыйуровень. Здоровье неприятных сюрпризов не преподнесет, ваш организм работаеткак часы.КозерогВерные спутники Козерогов на этой неделе – удача и сила воли. Васждут неожиданные повороты судьбы, прекрасные возможности. Например, заманчивоепредложение на работе, сулящее хорошие перспективы и выгодное сотрудничество.Постарайтесь воспользоваться выпавшим шансом. Запуск собственного бизнеса наследующей неделе обещает успех вашему предприятию. Но приложите к этому всесилы, сейчас не время для поблажек самому себе.Семейных Козерогов ожидает всплеск чувств и вспышка страсти спартнером, что, разумеется, благоприятно отразится на отношениях. Козерогам,находящимся в поиске пары, эта неделя может принести яркую встречу с хорошимиперспективами. Здоровье вне зоны риска.ВодолейНесмотря на всю нелюбовь к циркулярам и правилам, Водолеям придетсячетко придерживаться инструкций. Следите за тем, что говорите и делаете. Дажедорогу переходите строго в соответствии с ПДД, не говоря уже о трудовойдисциплине. И тем более, не пытайтесь обойти закон, не ввязывайтесь в махинациии сомнительные проекты. На работе четко определите план, очертите себе кругзадач и аккуратно их выполняйте. Тогда никакие эксцессы, конфликты вам негрозят, и неделя пройдет довольно спокойно. Вполне вероятно, что вам придетсязаняться оформлением каких-то документов, решением юридических вопросов,совершить важные покупки. Если ищете работу, то официальное трудоустройствовесьма вероятно.Любовь и внимание, подаренные партнеру, вернутся тем же. Будьтеоткрыты и честны, это поможет избежать конфликтов с супругом. Для тех, кто ещене в браке, грядущая неделя, скорее всего, исправит эту "досаднуюошибку". Предложение, помолвка, подача заявления в ЗАГС вполне вероятны. Здоровьене подведет, вы полны энергии.РыбыРыбам на этой неделе стоит запастись терпением. Если вы ждетенаступления каких-то событий, отпустите ситуацию. Сосредоточьтесь лучше насебе. Уделите время самосовершенствованию и самоанализу. На работе не будетавралов, дедлайнов и прочей суеты. Вы все сделаете вовремя и качественно. Есливы планируете на этой неделе начать важное дело, открыть свой бизнес, провестисложные переговоры, не ждите скорого успеха. События будут развиватьсямедленнее, чем вы предполагаете.В семейных отношениях ожидается период покоя, уюта и домашнеготепла в кругу близких. Если вы еще только встречаетесь с избранником, самоевремя разобраться со страхами, которые блокируют развитие ваших отношений. Кактолько вы их осознаете, многое изменится. Внимательно отнеситесь к своемуздоровью, даже малейшие симптомы – повод обратиться к врачу.