13.01.2020

2020-01-13 15:55:02

Гриппом заболели во Владимире и Гусь-Хрустальном

На сегодня в регионе зарегистрировано без малого 5 тысяч случаев ОРВИ, большинство заболевших – подростки от 7 до 14 лет, сообщило управление Роспотребнадзора по Владимирской области.

За прошедшую неделю в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии исследованы пробы от 6 больных острыми респираторными вирусными инфекциями. Лабораторно подтверждено 3 случая гриппа В. (1 случай в Гусь-Хрустальном и 2 случая во Владимире). Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечен на административных территориях: во Владимире и в Собинском районе.