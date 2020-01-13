Президент Ирана Хасан Рухани одобрил предложенный парламентом законопроект, который подразумевает признание Пентагона запрещенной организацией. Согласно этой инициативе, все члены Пентагона, а также связанные с ним организации и учреждения, будут признаны террористами.

Президент Ирана Хасан Рухани одобрил предложенный парламентом законопроект, который подразумевает признание Пентагона террористической организацией. Об этом сообщило информагентство Taksim.Проект представляет собой поправку к закону, в соответствии с которым Центральное командование вооруженных сил США было признано запрещенной организацией. Этот нормативный акт был принят в апреле 2019 года.Согласно поправке, террористами признаются все члены Пентагона, а также связанные с ним организации и учреждения.Ранее члены Меджлиса (парламента Ирана) единогласно проголосовали за принятие такой инициативы. Это произошло после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате операции американских военных 3 января.