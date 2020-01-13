В Калифорнии прошла 25-я ежегодная церемония вручения награды Выбор критиков.

В Калифорнии прошла 25-я ежегодная церемония вручения награды "Выбор критиков".Лучшей картиной года по версии кинокритиков США стал фильм Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде".В номинации также были представлены фильмы "Джокер", "1917", "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Маленькие женщины", "Брачная история", "Ford против Ferrari", "Паразиты", "Неограненные драгоценности"​​​.Лента Тарантино была отмечена еще двумя наградами – за работу постановщика и оригинальный сценарий, который был написан самим режиссером.Победителями в категории "Лучший режиссер" стали сразу два номинанта: британец Сэм Мендес за драму "1917" и южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо за "Паразитов".За монтаж и операторскую работу критики также отметили исторический фильм Сэма Мендеса.Довольно ожидаемыми стали награды кинокритиков за главную мужскую и женскую роль — Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер за "Джокера" и "Джуди" соответственно.За лучшую роль второго плана награды были удостоены Лора Дерн за картину "Брачная история" и Брэд Питт за роль в фильме Тарантино.Лучшим актерским составом критики назвали коллектив фильм Мартина Скорсезе "Ирландец".