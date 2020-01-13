Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай растет не по дням, а по часам. В этом году ему стукнуло 15 лет. По признанию самого главы государства, отпрыск стал для него главным оппозиционером. Местные СМИ пишут о проблемах белорусского лидера с сыном.

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай растет не по дням, а по часам. В этом году ему стукнуло 15 лет. По признанию самого главы государства, отпрыск стал для него "главным оппозиционером". Местные СМИ пишут о проблемах белорусского лидера с сыном.В прошлом году народ поразили изменения внешности подростка.За пару лет он превратился из маленького мальчика во взрослого мужчину – объектвоздыханий россиянок и белорусок. В соцсетях начался флешмоб, где молодыедевушки чуть ли не признавались Лукашенко-младшему в любви.Президент Белоруссии не раз отмечал, что младший сын длянего становится "главным оппозиционером". "Любое мое заявлениеон сейчас… Обычно, когда перед школой мы смотрим новости, он посмотрел икритикует пресс-секретаря сразу: "Да что она показывает про тебя там?" -рассказал Лукашенко в недавнем интервью.Журналисты считают, что разница во взглядах с подрастающимсыном может создать президенту неприятности. "Коля Лукашенко за год оченьизменился: у отца начинаются с ним проблемы" – с таким заголовком вышелматериал на белорусском портале UDF.by.твои одноклассники в 14 / коля лукашенко в 14— тася никитенко (@tasyahg)Стоит отметить, что Николай несколько раз общался спрезидентом России Владимиром Путиным. В прошлом году в Сочи они вместекатались на лыжах, а потом играли в хоккей за одну команду. "Он друг ВладимираВладимировича. Он не мой друг", – говорил о сыне.Эксперты не исключают, что отец готовит Николая в преемники.По мнению аналитиков, хочет создать семейную династию: после уходапередать власть старшему сыну Виктору, а тот через какое-то время передастбразды правления в руки младшего брата.