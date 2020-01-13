Призывникам, которые служат в Военно-воздушных силах Республики Корея, разрешили отращивать волосы на голове. Но не длиннее 3-5 сантиметров.

Призывникам, которые служат в Военно-воздушных силах Республики Корея, разрешили отращивать волосы на голове. Но не длиннее 3-5 сантиметров.Ранее правила ВВС строго запрещали иметь даже короткую растительность. Из соображений гигиены новобранцам предписывалось чисто брить голову, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Однако в 2019 году родители одного из военнослужащих запустили петицию с требованием отменить это ограничение.Комиссия по правам человека провела опрос среди солдат и выяснила, что почти 66% военнослужащих против бритья головы. Поэтому комиссия призвала Военно-воздушные силы изменить правила.