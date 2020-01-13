Определенный прогресс достигнут на переговорах по Ливии в Москве, констатировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, в российской столице ливийские представители подписали итоговый документ.

"Определенный прогресс" достигнут на переговорах по Ливии в Москве, констатировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, в российской столице ливийские представители подписали итоговый документ.Урегулирование в Ливии обсуждали 13 января 2020 года в Москве на высоком уровне, сообщает телеканал "Россия 24". В российскую столицу прибыли лидеры противоборствующих сторон, а также представители Турции. Встреча затянулась на целый день.Анкара надеется, что премьер правительства национального согласия Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армии, маршал Халифа Хафтар возьмут на себя обязательства по ливийскому перемирию. Это позволит перейти к политическому процессу, отметил премьер-министр Турции Мевлют Чавушоглу.Единую позицию Москва и Анкара согласовали на встрече президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Они призвали с 12 января все стороны ливийского противостояния прекратить огонь и сесть за стол переговоров.Ливия фактически перестала быть единой страной после свержения и убийства лидера ливийской революции Муаммара Каддафи в 2011 году. Сейчас в стране установилось двоевластие. Триполи контролирует Файез Саррадж, а на востоке заседает парламент, сотрудничающий с маршалом Хафтаром.