Инну Чурикову, ее супруга Глеба Панфилова и их сына Ивана обокрали в аэропорту Мадрида, куда они прилетели отметить Новый год. У них украли загранпаспорта, деньги, банковские карточки и ценности. Чтобы вернуться на Родину, им пришлось оформлять документы через российское диппредставительство.

Актриса Инна Чурикова, ее супруг – режиссер Глеб Панфилов и их сын Иван попали в неприятную ситуацию в Испании. Когда они прилетели в Мадрид, где собирались отметить новогодние праздники, их обокрали.По сообщению ряда СМИ, в аэропорту у семьи российских знаменитостей и их сына украли загранпаспорта, а также деньги, банковские карточки и некоторые ценности.В частности, актриса лишилась очков стоимостью 90 тысяч рублей, а общий ущерб Чурикова оценила в 250 тысяч рублей.Для того, чтобы вернуться на Родину, им пришлось оформлять документы через российское диппредставительство, пишет StarHit.Подруга Инны Чуриковой Алла Будницкая рассказала "Вечерней Москве", что актриса и ее семья уже благополучно добрались до дома. Заявление в полицию они написали уже в Москве, о перспективах расследования кражи пока неизвестно.Позже в комментарии "МК" актриса рассказала подробности инцидента. Ограбление произошло, когда сумка Инны Михайловны и рюкзак сына, в которых были документы членов семьи, а также деньги и банковские карты, они оставили под присмотром встречавшего их агента.Вещи были прикрыты пальто. Злоумышленники сработали быстро и незаметно. В полиции сказали, что за последнее время уже четыре сотни российских туристов стали жертвами ограбления в аэропорту Мадрида.Чурикова рассказала, что им помогло посольство России в Испании – там сделали временные документы. Расстраиваться же они не стали – оставили неприятности в ушедшем году, попутешествовали по Испании и встретили Новый год с позитивными надеждами и новыми планами.В 2012 году Инна Михайловна с супругом уже попадали в аналогичную ситуацию на Кипре. Пока они с Глебом Анатольевичем были на прогулке, в их гостиничный номер забрались воры и вынесли сейф с документами и деньгами. Тогда Чуриковой и Панфилову тоже пришлось восстанавливать документы.