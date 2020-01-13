Актриса Мария Миронова впервые поделилась фотографией младшего сына Федора. Она опубликовала семейное фото, на котором старший сын Андрей держит на руках своего младшего брата. Братские чувства. Кто сказал, что мужчинам не свойственна нежность? – прокомментировала кадр актриса.

Актриса Мария Миронова впервые поделилась фотографией младшего сына Федора.На своей странице в Instagram Мария опубликовала семейное фото, на котором старший сын Андрей держит на руках своего младшего брата. "Братские чувства. Кто сказал, что мужчинам не свойственна нежность?" – прокомментировала кадр актриса.Молодая мама ранее выкладывала несколько фото и видео того, как она прогуливается с коляской. Фотографию Федора она показала в первый раз. Правда, лицо малыша рассмотреть нельзя, так как оно скрыто сердечком.Посмотреть эту публикацию в InstagramБратские чувства