Социальные сети, лайки, репосты и комментарии… Казалось бы, что все это – удел молодых. Маме Народной артистки Украины Таисии Повалий хотя и идет 78-й год, но в мире гаджетов, мессенджеров и прочих средств электронной коммуникации она чувствует себя как рыба в воде. Продвинутый юзер, – говорят о таких.

Социальные сети, лайки, репосты и комментарии… Казалось бы, что все это – удел молодых. Маме Народной артистки Украины Таисии Повалий хотя и идет 78-й год, но в мире гаджетов, мессенджеров и прочих средств электронной коммуникации она чувствует себя как рыба в воде. "Продвинутый юзер", – говорят о таких.Каждый день Нины Даниловны начинается с просмотров ленты новостей "Инстаграма" и "Фейсбука". Она знает, что такое "расшерить", "написать в директ". У нее два современных мобильных телефона на разных операционных системах. "Один теща использует для чтения религиозной литературы, а на другом у нее установлены все возможные мессенджеры – "Вотсап", "Вайбер", "Скайп", – рассказал супруг Игорь Лихута."Я помню, мы с Таей прилетели в какой-то дальний город на гастроли и написали маме, что все в порядке, что мы на месте, – продолжает Лихута. – Вдруг сигнал. Оказалось, это голосовое сообщение от Нины Даниловны: "Спокойной ночи, дети!". Она сама научилась отправлять, чем нас немало удивила!".Вообще, всю модную технику Нина Даниловна освоила самостоятельно, хотя ей в ту пору было уже 73 года! "Мы очень рады, что мама всем этим занимается – тут и общение, и информация, и работа для мозга, и моторика пальцев, что крайне важно в таком возрасте", – улыбается Игорь.А перед Новым годом Лихута был ошарашен просьбой тещи. "Игорь, купи мне "Айпад" – вспоминает слова Нины Даниловны муж певицы. – Она пояснила мне, что-де хочет теперь планшет освоить, ведь у всех молодых он в руках сегодня, и ей интересно разобраться, что там да как, Я, признаться, меньше всего этого ожидал".