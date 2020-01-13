Бывший вратарь сборной Боснии и Герцеговины Асмир Бегович проведет остаток сезона в итальянском Милане. Миланцы арендовали 32-летнего голкипера у английского Борнмута.

Бывший вратарь "Челси" и сборной Боснии и Герцеговины Асмир Бегович проведет остаток сезона в итальянском "Милане". Миланцы арендовали 32-летнего голкипера у английского "Борнмута".Первую половину сезона Асмир провел в аренде у азербайджанского "Карабаха". Бегович сыграл 10 матчей в чемпионате Азербайджана и участвовал в семи встречах Лиги Европы. Но затем босниец изъявил желание продолжить карьеру в более сильном турнире. Бегович заменил в "Милане" ушедшего в "Астон Виллу" Пепе Рейну. Не исключено, что Асмиру предстоит дебютировать в составе новой команды уже в ближайшую субботу в игре со СПАЛом, так как основной страж ворот красно-черных Джанлуиджи Доннаррумма травмирован.Асмир Бегович в детстве переехал с родителями в Канаду. В последствии он играл за юношескую сборную этой страны. Но на взрослом уровне Бегович защищал ворота сборной Боснии и Герцеговины, в том числе и на чемпионате мира 2014 года. На клубном уровне Асмир играл за английские "Портсмут", "Сток Сити", "Челси", "Борнмут", а последние полгода провел в азербайджанском "Карабахе".