В чемпионате России по мини-футболу в Суперлиге прошли первые в новом году матчи: команды проводили спаренные встречи 10-го тура. Чемпионы страны из Тюмени принимали соперников из Новой Генерации и дважды были сильнее – 5:4 и 9:6.

В чемпионате России по мини-футболу (футзалу) в Суперлиге прошли первые в новом году матчи: команды проводили спаренные встречи 10-го тура. Чемпионы страны из "Тюмени" принимали соперников из "Новой Генерации" и дважды были сильнее – 5:4 и 9:6.Второй российский участник Финала четырех континентальной Лиги чемпионов клуб КПРФ экзаменовал в Грозном местный "Беркут" и неожиданно потерял очки в первом матче – 5:5. Впрочем, вторая игра завершилась победой "коммунистов" – 4:3.Результаты других встреч: "Динамо-Самара" – "Норильский Никель" – 4:3 и 5:3, "Ухта" – "Газпром-Югра" – 2:4 и 2:10. В Суперлиге лидируют "Газпром-Югра" (38 очков после 16 игр), "Синара" (33 и 14), КПРФ (32 и 14), "Тюмень" (28 и 16), "Динамо-Самара" (28 и 18).