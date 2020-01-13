Рискованный обгон с нарушением ПДД закончился заносом на полосу встречного движения, который привел к фатальному столкновению. Два человека скончались от полученных травм, еще четверо пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В Сети появились кадры с регистратора, запечатлевшего дорожно-транспортное с летальным исходом, произошедшее в минувшее воскресенье, 12 января, на трассе Москва – Архангельск в Верховажском районе Вологодской области.Водитель автомобиля Lexus выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать двигавшийся перед ним внедорожник Mitsubishi Pajero с прицепом. Как было установлено впоследствии, маневр был совершен в зоне действия знака "Обгон запрещен".После возвращения в свою полосу легковушку занесло, и она снова оказалась на "встречке", где протаранила автомобиль Kia Spectra. После этого в отброшенное в сторону легковое авто врезалась машина, из которой велась съемка.От травм, полученных в результате столкновения, в скорой помощи скончалась 33-летняя пассажирка Kia, об этом сообщают СМИ, со ссылкой на пресс-службу регионального управления полиции.Кроме того, погибла 46-летняя женщина, находившаяся в салоне Lexus, 22-летний водитель которого получил травмы и был госпитализирован. Также в больнице оказались ехавшие с ним дети – мальчики 15 и семи лет.