Сотрудник Александровского сада скончался возле стен Кремля в Москве. Происшествие случилось накануне, 12 января. По данным РЕН ТВ, мужчина почувствовал себя плохо во время сна на рабочем ..

Сотрудник Александровского сада скончался возле стен Кремля в Москве. Происшествие случилось накануне, 12 января.По данным РЕН ТВ, мужчина почувствовал себя плохо во время сна на рабочем месте. Коллеги вызвали ему скорую. Однако прибывшие медики не успели спасти работника. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.