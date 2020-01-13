Также среди тем очередного конкурса «Историческая остановка» - Герои СССР, спортсмены-чемпионы и знаменательные даты в истории Владимира.
Администрация города Владимира совместно с Владимирским городским краеведческим обществом предлагает участникам конкурса предлагается разработать тематический плакат и историческую справку, посвященные этим значимым событиям.
В конкурсе могут принять участие ученики школ, студенты колледжей, техникумов и вузов, аспиранты, некоммерческие организации из сферы науки и культуры, а также все, кто интересуется историей Владимирской земли и Российского государства.
Конкурсные материалы направляются на электронных носителях по адресу: г. Владимир, ул. Строителей, д.6 , каб. 23 или по электронной почте: [email protected]
, тел./факс: (4922)77-83-91.
Лучшие конкурсные работы будут в течение года размещаться на остановочных павильонах Владимира. Победители конкурса получат дипломы и призы от организаторов.
Важно! Для участия в конкурсе необходимо уже до 31 января 2020 года предоставить в Конкурсную комиссию письменную заявку и текст конкурсного проекта.