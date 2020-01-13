Сын легендарного актера Павел Табаков поразил народ неожиданным преображением. Молодой человек накрасился и стал копией мамы.

Сын легендарного актера Павел Табаков поразил народ неожиданным преображением. Молодой человек накрасился и стал копией мамы.В кадре молодой человек появился с модными толстыми стрелками. Для фото 24-летняя знаменитость выбрала простой серо-синий свитер. Оказалось, что макияж идет Павлу. В таком виде Табаков-младший становится похож на Зудину.Однако Павел наложил грим не на самом деле, а использовал одну из масок в Инстаграме. Что касается его сходства с мамой, то, как сообщает "", оно никогда так сильно не бросалось в глаза.Тем не менее, от Табакова-младшего можно ожидать многого. Парень славится эпатажным поведением. Последней его работой стали съемки в новом сериале "Happy End" Романа Прыгунова про порно-индустрию. Сам Павел признает, что соглашается на такую работу, потому что ему нужно как-то привлекать к себе внимание.В прошлом сын Зудиной пробовал свои силы на сцене, однако его карьера актера потерпела фиаско. Заменивший покойного Табакова Владимир Машков не нашел с Павлом общий язык и выгнал звездного отпрыска МХТ имени Чехова.Напомним, что 24-летняя знаменитость ранее в скандал, который разгорелся вокруг актрисы Кристины Асмус. Он рассказал, что на самом деле актеры не вступают в интимную связь на съемочной площадке.31 Дек 2019 в 9:55 PST