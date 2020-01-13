В Петербурге вандалы испортили горельефы дома Николаевых на Садовой улице. Они изуродовали лицо черной краской одной из гипсовых девушек, замазали глаза и прилепили ко рту жвачку. Полиция объявила поиск хулиганов.

В Петербурге вандалы испортили горельефы дома Николаевых на Садовой улице. Они изуродовали лицо черной краской одной из гипсовых девушек, замазали глаза и прилепили ко рту жвачку. Полиция объявила поиск хулиганов.Эти скульптурные композиции страдают от рук вандалов не первый раз, напоминает ГТРК "Санкт-Петербург". Так, в 2018-м одной из спутниц Афродиты вообще откололи голову. Ее нашел и передал позже градозащитникам неравнодушный житель Северной столицы. Ранее скульптуры дев пачкали синей краской и красили им губы.Отметим, что дом на Садовой еще называют Малый гостиный двор из-за схожих арок. Он выстроен в конце 17-го века, женские головы украсили фасад в 1903 году. Позже здание пережило несколько перестроек и сейчас представляет смесь архитектурных стилей.