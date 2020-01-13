13.01.2020

2020-01-13 18:25:03

Новые побочные эффекты мусорной реформы во Владимире

Проблемы с мусором во Владимире продолжаются. Горы пакетов и других отходов не помещаются в новые контейнеры от единого регионального оператора.

Дмитрий Горкин, корреспондент: «Вот так выглядит мусорная реформа по-владимирски. Баки заполнены доверху, мусор лежит по всей площади. И это неудивительно, вместо двух контейнеров бункерного типа, которые вмещали в себя мусор с девяти близлежащих домов, - на их месте появились четыре обыкновенных, явно меньшего размера».

Проблемы для жителей небольшого пятачка на Лакина начались в канун нового 2020 года, когда привычные бункерные баки оказались заколочены. Мешки быстро скапливались на площадке, даже несмотря на их периодический вывоз. Ситуация не изменилась и по сей день. Галина Бирюкова, председатель совета одного из домов, живёт здесь более 30 лет и такую неприятную картину наблюдает впервые.

Галина Бирюкова, председатель совета дома №143а по ул. Лакина: «За свои деньги, за деньги жильцов выстроили себе эти углублённые контейнеры, а сейчас услышали, что якобы хотят за наш же счёт сделать демонтаж. Хотелось бы взять и это всё унести к «белому дому», всё это безобразие».

Кстати, такая же идея посетила ещё кого-то из владимирцев. Несколько дней назад в соцсетях появилось сообщение о выброшенном мусоре возле здания обладминистрации. По всей вероятности, у жителей кончилось терпение. Где-то региональный оператор не успевает вовремя опустошать баки, а где-то объёмы мусора превышают объёмы новых контейнеров.

Наталья Бутымова, жительница дома № 25 по проспекту Ленина: «Мусор не разлетался, его не растаскивали, запаха не было. Сейчас поставили один контейнер, вот посмотрите, середина дня, контейнер уже полный. Когда вывоз мусора будет - неизвестно. Если к концу дня сейчас не будет, то вся эта площадка будет завалена».

Всего по областному центру установлено около 60 бункерных контейнеров, говорит Антон Сивков, директор компании - бывшего мусорного перевозчика во Владимире. Они входят в территориальную схему вывоза отходов и должны быть обслужены, как и остальные.

Антон Сивков, директор ООО "Спецтранс": «Когда мы начинали этот проект в 2014 году совместно с жителями эти контейнеры замещали площадку, где находятся 5-6 баков, площадка из 15 метров становилась 3-метровой. Мусор не раздувался, обслуживание происходило быстро. Проект показался всем успешным и распространялся по городу. К сожалению, сейчас хотят такие баки заменить на другие».

Для вывоза использовался один специальный мусоровоз с манипулятором, который мог опустошать эти баки. У компании "Биотехнологии" в арсенале таких машин нет. А переговоры о покупке или аренде манипуляторов у "Спецтранса" пока успехом не увенчались.

Альберт Скворцов, представитель руководства компании "Биотехнологии": «Безусловно, вечно он там лежать не будет. Необходимо нам такую технику приобрести или арендовать для того, чтобы и с этим мусором тоже разобраться. Но не завтра точно. - Но вы их выкапывать, закрывать не будете или будете использовать, как в перспективе? - На данный момент я бы не хотел на эту тему однозначно высказываться, может и их можно будет использовать, посчитаем, а может и придётся от них отказаться».

Реализация реформы, которая задумывалась, как улучшение условий жизни, на деле оказалась шагом назад, говорят обеспокоенные владимирцы. Горы отходов появились, а раздельный сбор мусора исчез. Но в течение года к этой схеме "Биотехнологии" пообещали вернуться.

Дмитрий Горкин, Максим Котов

«Вести-Владимир»