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<a href="https://33live.ru/novosti/13-01-2020-nuzhna-pomoshh-arinu-evseenko-spaset-pribor-dlya-otkashlivaniya-i-lekarstvo.html" target="_blank">Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство</a> - Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Сегодня мы рассказываем о семилетней Арине Евсеенко из крымского города Судака.