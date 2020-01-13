Актриса Дарья Мороз обрадовала поклонников нашумевшего
сериала Содержанки. Артистка поделилась новым тизером киноновеллы.
Актриса Дарья Мороз обрадовала поклонников нашумевшего
сериала "Содержанки". Артистка поделилась новым тизером киноновеллы.
30 января 2020 года стартует второй сезон полюбившейся
многим многосерийной картины. Перед выходом новых эпизодов Дарья Мороз решила
подразнить поклонников.
В "Инстаграм"
артистка опубликовала тизер продолжения сериала "Содержанки". Видео
красавица актриса сопроводила хештегом "ещенемногоещечутьчуть".
Внимательные подписчики заметили, что в сериях, которые
вот-вот выйдут на экраны, появится новый персонаж. Фанаты сериала "Содержанки" увидели в тизере лауреата премии "Золотая маска" Игоря Миркурбанова.
"Даша а кого будет играть Миркурбанов..... (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – удивленно спросила
у Мороз подписчица. "Тайна;)) Смотрите
первую серию! Он прекрасен", – заинтриговала артистка поклонницу.
Стоит отметить, что фанаты очень переживают
из-за смены режиссера. Во втором сезоне Константина Богомолова заменила Дарья
Жук. Зрители опасаются, что кадровые перестановки могут сказаться на качестве
киноновеллы.
12 Янв 2020 в 10:45 PST
"Это лучшее ..,что я
видела ,после "сладкой жизни"...очень жду ..,и вы неповторимы ..,неожиданное и
неповторимое чувство ...", "Оборвем сайт 😍😁😁😁👍🏻
ждем!!!)" "Застыли в ожидании развязки. Сериал 👍супер. Дарья, Вам
огромное спасибо👏🔥", "Шикарный сериал и
великолепная Вы!!! А ваш танец в блестящем пиджаке просто огонь!!!!", "Ох,
женщины и имя вам😃 -коварство! Я тоже жду про это "содержанство"!😆Надеюсь интересна будет
"сторис"!? Ведь режиссер другой – я, лично беспокоюсь!))🤔😉", – пишут поклонники .