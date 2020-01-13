Актриса Дарья Мороз обрадовала поклонников нашумевшего сериала Содержанки. Артистка поделилась новым тизером киноновеллы.

Актриса Дарья Мороз обрадовала поклонников нашумевшегосериала "Содержанки". Артистка поделилась новым тизером киноновеллы.30 января 2020 года стартует второй сезон полюбившейсямногим многосерийной картины. Перед выходом новых эпизодов Дарья Мороз решилаподразнить поклонников.В "Инстаграм"артистка опубликовала тизер продолжения сериала "Содержанки". Видеокрасавица актриса сопроводила хештегом "ещенемногоещечутьчуть".Внимательные подписчики заметили, что в сериях, которыевот-вот выйдут на экраны, появится новый персонаж. Фанаты сериала "Содержанки" увидели в тизере лауреата премии "Золотая маска" Игоря Миркурбанова."Даша а кого будет играть Миркурбанов..... (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – удивленно спросилау Мороз подписчица. "Тайна;)) Смотритепервую серию! Он прекрасен", – заинтриговала артистка поклонницу.Стоит отметить, что фанаты очень переживаютиз-за смены режиссера. Во втором сезоне Константина Богомолова заменила ДарьяЖук. Зрители опасаются, что кадровые перестановки могут сказаться на качествекиноновеллы.12 Янв 2020 в 10:45 PST"Это лучшее ..,что явидела ,после "сладкой жизни"...очень жду ..,и вы неповторимы ..,неожиданное инеповторимое чувство ...", "Оборвем сайт 😍😁😁😁👍🏻ждем!!!)" "Застыли в ожидании развязки. Сериал 👍супер. Дарья, Вамогромное спасибо👏🔥", "Шикарный сериал ивеликолепная Вы!!! А ваш танец в блестящем пиджаке просто огонь!!!!", "Ох,женщины и имя вам😃 -коварство! Я тоже жду про это "содержанство"!😆Надеюсь интересна будет"сторис"!? Ведь режиссер другой – я, лично беспокоюсь!))🤔😉", – пишут поклонники .