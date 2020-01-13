22-летняя бьюти-блогерша Кэссиди Валентайн из Англии стала жертвой неопытного врача. Девушка пришла к специалисту, чтобы увеличить губы, но вместо этого рисковала вовсе потерять их.

22-летняя бьюти-блогерша Кэссиди Валентайн из Англии стала жертвой неопытного врача. Девушка пришла к специалисту, чтобы увеличить губы, но вместо этого рисковала вовсе потерять их.Как сообщает The Sun, к девушке в апреле 2019 года обратились представители местной клиники. Они попросили ее прорекламировать свои услуги. В качестве оплаты блогерше предложили "прокачать" губы. Сначала Валентайн отказалась, поскольку не хотела демонстрировать общественности комплексы по поводу своей внешности. Позже англичанка все-таки согласилась на предложение представителей клиники.Процедура по увеличению губ заняла всего десять минут. У Валентайн вызвало подозрение то, что это прошло столь быстро. Врач, в свою очередь, убедил девушку в том, что это нормально.Почти сразу как девушка покинула клинику, ее губы стали разбухать, а затем вовсе посинели. Англичанка решила обратиться за помощью, но уже к другим специалистам. Врачи рассказали, что неопытный косметолог закачал филлер в ее артерию. Подобные действия могли привести к тому, что губы вовсе могли ампутировать.Специалисты ввели пострадавшей специальное вещество, которое расщепляет гиалуроновую кислоту. В скором времени Кэссиди Валентайн пошла на поправку. После случившегося англичанка запустила кампанию, которая призывает властей запретить подобные операции лицам, не достигшим 18 лет.Ранее в России появился новый "тренд" в бьюти-индустрии — губы необычной формы, которые также называют "губами дьявола".