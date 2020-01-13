Экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал польские власти за отказ пригласить Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима. Он напомнил, что именно Красная армия освободила концлагерь. Это историческая правда, и никто не изменит ее, - сказал он.

Экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал польские власти за отказ пригласить Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима.В интервью Onet он напомнил, что именно Красная армия освободила концлагерь, поэтому российского лидера нужно было пригласить на мероприятия в Польшу. Он подчеркнул, что "это историческая правда, и никто не изменит ее"."Поскольку польская сторона не пригласила президента Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим, следовало ожидать, что Дуда не будет иметь права голоса в Израиле. В этой ситуации он не мог лететь туда", — сказал политик.По его словам, если Польша хочет иметь хорошие отношения с Россией, нужно вести с ней диалог.22-23 января в мемориале "Яд Вашем" в Израиле пройдет Всемирный форум памяти Холокоста. На памятные мероприятия приедут президенты России, Франции, Германии, Италии. Президент Польши Анджей Дуда ехать в Иерусалим отказался, сказав, что организаторы решили не предоставлять ему слово.Памятные мероприятия в честь годовщины освобождения Освенцима в Польше должны пройти 27 января, напоминает ТАСС. Путин присутствовать там не будет, хотя ранее поляки говорили, что направят российскому лидеру приглашение.В Освенциме в году войны погибли около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона были евреями. В 2018 году в Польше была введена уголовная ответственность за обвинение поляков в том, что они были соучастниками истребления евреев в годы войны. Это вызвало возмущение Израиля. Биньямин Нетаньяху обвинил польские власти в отрицании Холокоста.