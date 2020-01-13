Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, стала жертвой кражи. Неизвестные похитили из автомобиля звезды сумку с документами и новогодними подарками, сообщает . Как ..

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, стала жертвой кражи. Неизвестные похитили из автомобиля звезды сумку с документами и новогодними подарками, сообщает "".Как уточнила Maruv, автомобиль был припаркован на улице Богдана Хмельницкого в Киеве. "Ребят, если вы были в этом районе и видели, как кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне в директ. Повторюсь, там были все мои документы", – цитирует Анну Корсун телеканал "".Напомним, что в марте 2018 года украинскую певицу обокрали в аэропорту Киева. Злоумышленники вскрыли чемодан артистки и забрали все ее вещи. Maruv тогда рассказала, что преступники похитили всю ее бижутерию, вероятно, приняв за драгоценности.