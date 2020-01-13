В Подмосковье группа подростков напала на 10-летнего школьника. Конфликт произошел на детской площадке в Подольске. Мать потерпевшего рассказала, что хулиганы оскорбляли ее ребенка, ..

В Подмосковье группа подростков напала на 10-летнего школьника. Конфликт произошел на детской площадке в Подольске.Мать потерпевшего рассказала, что хулиганы оскорбляли ее ребенка, пытаясь спровоцировать драку. В какой-то момент один из злоумышленников ударил школьника в лицо. Мальчик не смог удержаться на ногах и упал.У пострадавшего диагностировали перелом нижней части челюсти. В настоящее время правоохранители ищут свидетелей избиения и устанавливают личности преступников, передает .