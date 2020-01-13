Пенсионер рассказал, что в одном из продуктовых магазинов неизвестный похитил его кошелек...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по Нагорному району задержали подозреваемого в краже денежных средств у пенсионера.В территориальный отдел полиции с заявление о краже обратился 86-летний житель района. Пенсионер рассказал, что в одном из продуктовых магазинов на Варшавском шоссе неизвестный похитил его кошелек, оставленный без присмотра, в котором находились денежные средства, после чего скрылся.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 21-летний приезжий. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.По данному факту дознанием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-