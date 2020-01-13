Пенсионер рассказал, что в одном из продуктовых магазинов неизвестный похитил его кошелек...
Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по Нагорному району задержали подозреваемого в краже денежных средств у пенсионера.
В территориальный отдел полиции с заявление о краже обратился 86-летний житель района. Пенсионер рассказал, что в одном из продуктовых магазинов на Варшавском шоссе неизвестный похитил его кошелек, оставленный без присмотра, в котором находились денежные средства, после чего скрылся.
В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 21-летний приезжий. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.
По данному факту дознанием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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