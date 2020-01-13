Сотрудники полиции задержали мужчину, у которого в ходе личного досмотра был изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом неизвестного происхождения...

Сотрудники ППСП ОМВД России по району Коньково задержали 37-летнего жителя столицы по подозрению в хранении бездымного пороха, общей массой более 190 граммов.В полицию поступило сообщение о том, что у одного из подъездов на Профсоюзной улице находится мужчина в сильном алкогольном опьянении.По прибытии на место сотрудники полиции задержали мужчину, у которого в ходе личного досмотра был изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. В результате проведенного исследования данное вещество было признано взрывчатым веществом – бездымным порохом, общей массой 192 грамма.Отделением дознания ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56