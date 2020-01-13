Петр Порошенко больше не президент, но агрессивные выпады в адрес России бывший гарант конституции делает регулярно. На сей раз политик напомнил о гибели 122 человек под Волновахой в Донбассе в январе 2015 года. Вину экс-президент возложил на Москву.

Петр Порошенко больше не президент, но агрессивные выпады в адрес России бывший гарант конституции делает регулярно. На сей раз политик напомнил о гибели 122 человек под Волновахой в Донбассе в январе 2015 года. Вину экс-президент возложил на Москву.Произошедшее Порошенко назвал терактом. По его мнению,автобус обстреляли представители Донецкой республики. "В пятую годовщинутеракта под Волновахой чтим память пассажиров рейсового автобуса, попавшего подартобстрел террористов", – написал бывший президент на своей странице"Фейсбук".Бывший президент выдает желаемое за действительное. Какотмечал тогдашний глава Народного совета ДНР Андрей Пургин, автобус находился вглубоком тылу на украинской территории, у самопровозглашенной республики небыло возможности вести обстрел этой территории.Автобус попал под огонь артиллерии на пункте пропусканедалеко от города Волноваха. В результате атаки погиблии 122 человек. Киев иДонецк признали произошедшее терактом и возложили вину друг на друга.Напомним, ранее оказался в центре скандала.Причиной стала дешевая заставка на принадлежащем ему телеканале"Прямой". Эксперты предположили, что выделенные на медиаресурс деньги соратники экс-президента украли, поэтому пришлось покупать самую дешевую заставку."Ну и жлоб. Или его его же барыги на баблокинули. На его канале заставки с распродажи – за 20 баксов", – возмутилсяжурналист Павел Карназыцкий.