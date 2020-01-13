В селе Новгородское Сумской области Украины сгорела кабина пригородного дизель-поезда. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неисправной электропроводки.

В Сумской области Украины на ходу загорелся пригородный дизель-поезд.Инцидент произошел в воскресенье, 12 января, в селе Новгородское. Огонь, по предварительным данным, вспыхнул из-за неисправной электропроводки и быстро распространился по кабине.Спасатели успели отцепить нетронутые пламенем вагоны и потушить пожар. В результате происшествия никто не пострадал.