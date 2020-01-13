Принц Гарри ответит на вопросы родственников, недовольных его решением покинуть круг высокопоставленных членов королевской семьи и зарабатывать самостоятельно. Королева Елизавета Вторая вызвала на ковер своего внука Гарри, его старшего брата принца Уильяма и их отца принца Уэльского Чарльза.

Королева Елизавета Вторая проведет встречу с принцем Чарльзом, принцем Уильямом и принцем Гарри. Разговор будет посвящен решению герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.8 января принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили о том, что намерены отказаться от финансовых привилегий и жить самостоятельно. При этом они хотят продолжить выполнять свои некоторые полномочия. Также супруги планируют жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке.Это вызвало серьезный скандал и затмило собой все остальные новости, так как Гарри и Меган не предупреждали других членов британской королевской семьи о своих намерениях и не обсуждали это решение с королевой. О "Мегзите" Елизавета II узнала из СМИ.Как сообщает РИА Новости, беспрецедентный кризисный саммит пройдет в загородном имении королевы в Норфолке. По видеосвязи в нем примет участие Меган, которая сейчас находится с сыном Арчи в Канаде. Также не исключено присутствие представителей правительств Великобритании и Канады.Основной вопрос, который будет обсуждаться на встрече, — финансовый. Гарри и Меган, сложив в себя полномочия, не смогут больше пользоваться "грантом суверена", а принц Чарльз уже заявил, что будет давать деньги сыну в зависимости от объема выполнения им и Меган королевских обязанностей. Также будет определено, как именно смогут зарабатывать герцог и герцогиня. Кроме того, нужно решить вопрос с охраной супругов, так как сейчас их охраняют по всему миру на средства британских налогоплательщиков.По мнению экспертов, сегодняшняя экстренная встреча вряд ли принесет какие-то немедленные результаты и будет итоговой, однако покажет, что ситуация находится под контролем."Королева хочет разрулить проблему как можно скорей, но тут слишком много сложных вопросов, в том числе финансовые, налоговые, миграционные, — пояснил эксперт, попросивший не называть свое имя. — Тут нельзя допустить неверных шагов, чтобы не сделать еще хуже, а учитывая интерес к теме по всему миру, не сделать еще хуже будет очень сложно".Между тем Меган Маркл не теряет времени даром и, пока Гарри пытается договориться со своими родственниками, уже заключила контракт с "Диснеем". Она будет озвучивать мультфильм.