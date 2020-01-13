Протестное движение в Тегеране никак нельзя назвать массовым. В нем участвуют десятки или сотни людей, но не больше. Об этом в эфире программы 60 минут на телеканале Россия 1 сообщил эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин, опровергнув тем самым появившуюся в американских СМИ информацию о миллионах протестующих на улицах иранской столицы.

Протестное движение в Тегеране никак нельзя назвать массовым. В нем участвуют десятки или сотни людей, но не больше. Об этом в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" сообщил эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин, опровергнув тем самым появившуюся в американских СМИ информацию о миллионах протестующих на улицах иранской столицы."То, что вышедших на улицы людей сотни тысяч или даже миллионы, это явное преувеличение. Пока что акция носит исключительно локальный характер", — подчеркнул эксперт. Он подтвердил, что в городе выставлены усиленные наряды полиции, готовые к различному развитию событий. Однако официальная позиция правительства состоит в том, чтобы полиция была терпелива и не применяла оружие против протестантов.Также Смагин рассказал о работе российских СМИ в Иране. Он подчеркнул, что текущие события, кроме наших, освещаются примерно тридцатью иностранными изданиями, включая американские, немецкие, французские, английские, китайские, корейские. При этом в списке агентств нет таких известных, как ВВС и Reuters. Эксперт объяснил это тем, что из-за открытой критики правительства Ирана власти страны приняли решения о временном закрытии их представительств.8 января самолет "Боинг-737" компании Международные авиалинии Украины потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек.В Иране проходят акции в память о погибших во время крушения украинского самолета, а в Тегеране местные жители протестуют по другому поводу. У британского посольства недовольные требуют закрытия диппредставительства Соединенного Королевства и высылки посла Роберта Макэйра. Его накануне задержали на одной из акций за подстрекательство толпы, но через пятнадцать минут отпустили. В Европе такие события встретили с осуждением.Канцер Германии Ангела Меркель вместе с британским премьером Борисом Джонсоном назвали произошедшее в Тегеране нарушением международного права. Заодно Лондон напомнил о своем требовании провести тщательное расследование.