В Рязани два 30-летних мужчины разрисовали недавно установленном опорном пункте полиции на глазах у сотрудников правоохранительных органов.

В Рязани два 30-летних мужчины разрисовали недавно установленном опорном пункте полиции на глазах у сотрудников правоохранительных органов.Хулиганов задержали в момент, когда один из них в художественном порыве принялся наносить краску на соседний цветочный киоск.Один из задержанных оказался местным жителем, а второй оказался гостем из Москвы. "К другу приехал. Побухать. Новый год, праздники", — объяснил он полицейским цель своего приезда в Рязань.Полицейским задержанные честно признались, что и сами не знают причин, по которым им приспичило украсить полицейский пункт. "Настроение такое было", — с сомнением в голосе сказал один из нарушителей.Столичный гость ранее был судим по четырем уголовным статьям за наркотики, вандализм и побои, а его рязанский напарник за хулиганство. В этот раз нарушителей ждет административная ответственность.